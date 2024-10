Cina, i paesaggi di Kunshan visti dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

L’immagine realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-2 mostra l’intricata combinazione di paesaggi naturali, rurali e urbani presenti intorno a Kunshan, una città nella Cina orientale. Situata nel cuore della regione del delta del fiume Yangtze nella provincia di Jiangsu, Kunshan ospita circa 1,6 milioni di persone. La città è adagiata tra i principali centri di Shanghai a est e Suzhou a ovest.

Kunshan si estende su oltre 900 km quadrati di terreno prevalentemente pianeggiante. A causa della sua geografia pianeggiante, la città è stata storicamente soggetta a inondazioni, una sfida esacerbata dal rapido processo di urbanizzazione. In risposta, Kunshan ha implementato un sistema di polder costituito da dighe con corsi d’acqua gestiti attraverso paratoie e pompe.

Gli edifici rossi più piccoli tipicamente indicano case, mentre gli edifici più grandi bianchi e azzurri rivelano fabbriche e magazzini.

Kunshan è anche nota per le sue ben conservate antiche città sull’acqua, tra cui Zhouzhuang, la più famosa della Cina. Risalente a più di 900 anni fa, Zhouzhuang – in basso al centro nell’immagine – è nota per le sue case antiche e i pittoreschi corsi d’acqua.

La città è inoltre costellata da numerosi laghi, i più grandi dei quali visibili nell’immagine includono il lago Dianshan, parzialmente visibile in basso al centro, il lago Cheng alla sua sinistra e il lago Yangcheng ai margini della città in alto a sinistra.

Il lago Yangcheng è un’importante risorsa di acqua dolce per l’intera provincia ed è famoso per il granchio cinese, considerato una prelibatezza. Gli stagni rettangolari per l’allevamento dei granchi sono ben visibili al centro del lago, mentre le piante acquatiche risaltano in verde brillante.

Fiumi e foreste coprono più di un quarto della città. Il fiume Wusong, visibile nel colore verde chiaro al centro dell’immagine, si snoda attraverso la città, mentre i fiumi più piccoli formano un motivo a griglia.

Con un’area di circa 15 km quadrati, il Forest Park – una zona umida ecologica ricca di una varietà di piante – e il Tinglin Park – noto per la sua lussureggiante vetta verde e le acque incontaminate – offrono panoramiche evasioni dal centro urbano.

