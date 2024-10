Cipro entra nell’era spaziale: il C-SpaRC pronto a svelare il suo primo satellite | DETTAGLI 

MeteoWeb

Cipro sta facendo passi da gigante nella tecnologia spaziale mentre il Cyprus Space Research and Innovation Centre (C-SpaRC) si prepara a svelare il suo primo satellite, il cui lancio è previsto per il 2026. Questo satellite collaborerà con la NASA per studiare il meteo spaziale e monitorare le condizioni ambientali, come il rilevamento di incendi boschivi dall’alto.

Il satellite misurerà circa 30 centimetri di lunghezza e sarà realizzato in metallo, incorporando parti avanzate stampate in 3D. George Danos, Presidente della Cyprus Space Exploration Organisation (CSEO), ha sottolineato che questo progetto è l’inizio della creazione di competenze locali nella tecnologia dei microsatelliti, che è sempre più essenziale per i paesi di oggi.

L’industria spaziale

Lo sviluppo del satellite fa parte di un’iniziativa più ampia per migliorare le capacità di Cipro nell’industria spaziale globale, che genera circa 570 miliardi di euro all’anno. Inoltre, C-SpaRC ha recentemente acquisito una tecnologia avanzata di stampa 3D che consentirà alle aziende cipriote di produrre componenti di alta qualità per progetti spaziali.

Danos ha osservato che la presentazione della scorsa settimana presenterà anche importanti risultati di ricerca, evidenziando C-SpaRC come leader nella collaborazione spaziale internazionale. L’iniziativa è sostenuta da finanziamenti della Cyprus Research and Innovation Foundation e da partnership con istituzioni come l’Università di Cipro e la NASA.

