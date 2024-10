Clima, il 30% delle regioni del mondo cresce economicamente riducendo la CO₂

MeteoWeb

Un recente studio del Potsdam Institute for Climate Impact Research rivela che il 30% delle regioni globali è riuscito a combinare crescita economica e riduzione delle emissioni di carbonio. Questo risultato è stato raggiunto soprattutto in regioni con “redditi elevati e una storia di industrie ad alta intensità di carbonio, così come quelle con quote significative di servizi e settori manifatturieri, che sono riuscite a ridurre le emissioni di carbonio pur continuando a registrare una crescita economica”, spiega Anders Levermann, co-autore dello studio e capo del dipartimento di ricerca ‘Complexity Science’ del PIK. Levermann aggiunge: “Una stabilizzazione della temperatura media globale è possibile solo con emissioni nette di carbonio pari a zero. Ciò significa che se le economie vogliono crescere devono essere disaccoppiate dalle emissioni di CO₂”.

L’analisi evidenzia anche come il successo del disaccoppiamento dipenda da azioni climatiche su scala locale. “In particolare, le città dell’UE che hanno attuato piani di mitigazione del clima e le regioni che hanno ricevuto un maggiore sostegno finanziario per le azioni climatiche tendono a mostrare tassi più elevati di disaccoppiamento”, afferma Maria Zioga, scienziata del PIK e autrice principale dello studio. Zioga prosegue sottolineando la leadership europea: “In particolare, l’Europa ha costantemente superato le altre parti del mondo, con molte delle sue regioni che hanno mostrato una tendenza continua al disaccoppiamento negli ultimi 20 anni. Al contrario, il Nord America e l’Asia hanno registrato modelli di disaccoppiamento più fluttuanti nel corso dei decenni, ma nell’ultimo decennio si è registrata una tendenza al miglioramento”.

A differenza degli studi precedenti focalizzati su singoli Stati o città, i ricercatori del Potsdam Institute hanno condotto un’analisi più dettagliata, osservando 1.500 regioni subnazionali che rappresentano circa l’85% delle emissioni globali. Hanno studiato il prodotto interno lordo (PIL) pro capite, combinando i dati economici con le intensità delle emissioni di carbonio legate alla produzione negli ultimi 30 anni. Lo studio ha permesso di identificare importanti modelli di disaccoppiamento su scala globale. Tuttavia, la mancanza di dati globali sulle emissioni basate sul consumo a livello locale ha limitato la possibilità di considerare l’impatto del commercio internazionale, ma, secondo i ricercatori, il rapporto offre comunque una visione significativa sui modelli globali di disaccoppiamento.

Nell’ambito dello studio, i ricercatori hanno anche stimato il potenziale raggiungimento delle emissioni nette zero per ogni regione, considerando le tendenze storiche del disaccoppiamento e il loro effetto sulle emissioni future. “I Paesi sviluppati sembrano in grado di raggiungere questi obiettivi prima di altri, ma nel complesso le tendenze recenti sembrano inadeguate per raggiungere l’azzeramento delle emissioni entro la metà del secolo nella maggior parte delle regioni”, conclude Max Kotz, co-autore e scienziato ospite del PIK. Kotz avverte: “Se gli attuali tassi di disaccoppiamento continueranno, meno della metà delle regioni subnazionali sarà in grado di raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. Pertanto, tutti i livelli di governo devono fare un passo avanti e i Paesi sviluppati, in particolare, dovrebbero aumentare gli sforzi e gli investimenti nella transizione energetica nei Paesi del Sud globale, al fine di raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette a livello globale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.