Una minaccia sul clima: come la guerra della Russia condiziona gli scienziati che studiano l’Artico 

“La scienza del clima è stata ostacolata mentre la Russia continua la sua guerra in Ucraina. Il lavoro in stallo minaccia di lasciare l’Occidente senza un quadro chiaro di quanto velocemente la Terra si stia riscaldando. Gli scienziati occidentali che studiano l’Artico sono sempre più persi nella caccia ai dati, a causa dell’interruzione delle relazioni con la Russia. La scienza cruciale del clima è stata ostacolata mentre la Russia, che costituisce più della metà dell’Artico, continua la sua guerra in Ucraina. Il flusso di dati tra scienziati occidentali e russi è rallentato fino a diventare un rivolo con sanzioni imposte dall’Occidente e altre restrizioni, interrompendo il lavoro su una serie di progetti.

La collaborazione bloccata sta rallentando gli sforzi per monitorare il restringimento dell’Artico, che si sta riscaldando quattro volte più velocemente della media globale e accelerando l’aumento della temperatura del pianeta. Ciò minaccia di lasciare governi e decisori politici senza un quadro chiaro di quanto velocemente la Terra si stia riscaldando”, si legge sul NYT, secondo quanto riporta la rassegna stampa internazionale di Epr Comunicazione. “Potrebbe essere impossibile capire come sta cambiando l’Artico senza la Russia”, ha detto Alessandro Longhi, uno scienziato italiano studia il permafrost vicino alla Toolik Field Station, un avamposto di ricerca gestito dall’Università dell’Alaska Fairbanks nella parte settentrionale dello Stato. Gli scienziati occidentali, esclusi dalla Russia, si sono sempre più rivolti a stazioni come queste per lavorare nell’Artico. Ma senza finestre sulla Russia, i ricercatori perdono dati insostituibili sul ghiaccio in diminuzione. Studi recenti suggeriscono che senza tali informazioni dalle stazioni di ricerca russe, molte delle quali sono state sospese da una grande rete di monitoraggio dell’Artico, la comprensione degli scienziati occidentali rispetto ai cambiamenti dell’Artico è distorta verso il Nord America e l’Europa. “Non ha senso escludere metà dell’Artico”, ha affermato Torben Rojle Christensen, professore all’Università di Aarhus e direttore scientifico della stazione di ricerca Zackenberg in Groenlandia”, continua il giornale.

“Questi punti ciechi emergenti sono importanti ben oltre l’Artico. Due terzi della Russia sono coperti da permafrost, terreno ghiacciato che blocca grandi quantità di carbonio rilasciato nell’atmosfera quando il terreno si scongela. Ciò può causare un ulteriore riscaldamento. Questi pericolosi cicli di feedback artici rendono i dati provenienti dalla Russia cruciali per i modelli climatici. Sarà molto più difficile fare proiezioni accurate senza di essi. Anche gli scienziati che studiano la fauna selvatica della regione hanno visto i loro progetti a rischio”.

Paul Aspholm, un ricercatore del Norwegian Institute of Bioeconomy Research, è stato in contatto quasi quotidianamente con i colleghi russi per quasi 30 anni. Conosce meglio di chiunque altro l’importanza di lavorare insieme. Può sbirciare oltre il confine ghiacciato dell’Artico tra Norvegia e Russia sia dal suo ufficio che da casa. Ha ricevuto solo tre e-mail da ricercatori in Russia da quando gli è stato detto che tutti i contatti dovevano cessare dopo l’invasione dell’Ucraina. “Ora abbiamo una cortina di ferro”, ha affermato. L’Unione Europea ha smesso di finanziare progetti che coinvolgevano la Russia subito dopo l’invasione dell’Ucraina. Paesi europei, come Finlandia e Norvegia, hanno incoraggiato le loro università a congelare i legami con le istituzioni russe e a sospendere i progetti esistenti. La Russia ha imposto ostacoli alla cooperazione con l’Occidente. Anche gli Stati Uniti hanno emanato delle linee guida in base alle quali avrebbero “ridotto” la collaborazione scientifica.

Il messaggio della National Science Foundation ai ricercatori

La National Science Foundation, che finanzia molti progetti artici negli Stati Uniti, ha detto ai ricercatori di non includere collaboratori russi nelle proposte. L’isolamento della Russia ha creato uno scomodo dilemma morale per alcuni scienziati del clima. “È come spararsi sui piedi”, ha detto Syndonia Bret-Harte, direttrice scientifica di Toolik e professoressa presso l’Università dell’Alaska Fairbanks, che ha visto la parte russa del suo progetto sul clima sospesa l’anno scorso quando la National Science Foundation ha ritirato i finanziamenti. Mentre parte del lavoro sul campo perso può essere compensato spostandosi altrove o osservando la Russia dall’alto dai satelliti, c’è molto che richiede di tenere gli occhi sul terreno. “Stiamo facendo del nostro meglio, ma questa è una crisi”, ha detto il dott. Bret-Harte. La ricerca artica è stata una rara storia di successo nelle relazioni con la Russia sin dalla Guerra fredda, anche se la Russia produttrice di petrolio ha rallentato gli sforzi occidentali per affrontare il cambiamento climatico. Ora però le reti che hanno contribuito a far progredire quella ricerca si stanno sgretolando. Molti scienziati russi hanno paura che avere a che fare con colleghi occidentali possa farli notare come sospetti. “È molto simile a ciò che accadeva nell’Unione Sovietica”, ha detto il dott. Romanovsky. “Devono stare attenti”, continua il giornale.

“Il dott. Romanovsky supervisiona una rete di siti di monitoraggio del permafrost in Russia e Alaska. Ha detto che i suoi colleghi russi erano diventati sempre più nervosi nel ricevere i fondi dagli Stati Uniti che gli erano dovuti e gli hanno chiesto di smettere di inviarli. Molti avevano anche smesso di inviare dati. Non si aspetta più alcuna informazione dai suoi 130 siti sparsi in Russia. La crisi dei finanziamenti potrebbe avere effetti più duraturi. Molte stazioni dati russe dipendono da progetti occidentali non solo per la tecnologia, ma anche per i soldi che tengono accese le luci. Sostenere la ricerca artica, che richiede l’invio di attrezzature e persone in alcuni dei luoghi più remoti della terra, è costoso.

Ci sono segnali che la Russia si stia rivolgendo alla Cina per cercare di colmare le lacune. Una nuova stazione di ricerca che Mosca aveva concepito come vetrina per la cooperazione scientifica artica internazionale ora sembra destinata a ospitare principalmente progetti cinesi. Alcuni scienziati si sono uniti all’afflusso di russi istruiti che cercano di lasciare il Paese. Ma la Russia potrebbe perdere i suoi migliori e più brillanti in altri modi. Colin Edgar, un tecnico di ricerca presso Toolik, ha descritto con crescente rassegnazione come ex colleghi di una stazione di ricerca fossero stati mandati a combattere in Ucraina.

Il dottor Aspholm, il ricercatore norvegese, aveva condotto progetti sugli animali, dagli orsi bruni ai salmoni, con i suoi vicini russi. I salmoni rosa invasivi hanno prosperato nelle acque riscaldate dell’Artico europeo e ora si riproducono e muoiono in numeri tali da rendere tossici i torrenti artici un tempo incontaminati. Studiare adeguatamente la fauna selvatica che salta i confini senza l’aiuto russo sarebbe praticamente impossibile, ma lui sta continuando il lavoro, per ora”, si legge sul quotidiano.

