Clima, a ottobre in Alto Adige è piovuto il 50% in più rispetto alla media

“Il mese di ottobre, oramai in archivio, è stato molto nuvoloso e piovoso” in Alto Adige. È il bilancio che traccia il meteorologo dell’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe Dieter Peterlin. “Il sole ha brillato molto meno degli anni precedenti, a fronte di numerose precipitazioni. In tutto l’Alto Adige ha piovuto circa il 50% in più rispetto alla media pluriennale. Una corrente meridionale di lunga durata ha portato masse d’aria, non solo umide, ma anche piuttosto miti, motivo per cui le temperature registrate sono state di 1,5-2°C superiori ai valori di confronto”, afferma Peterlin.

La temperatura più alta del mese è stata registrata il 15 ottobre con +22,8°C nella stazione meteorologica di Gargazzone, la più fredda la mattina del 6 ottobre a Oris, vicino a Lasa, con -1°C.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Per i prossimi giorni – si legge in una nota – i meteorologi prevedono tempo autunnale soleggiato e mite. La giornata di venerdì 1 novembre sarà inizialmente molto soleggiata, con cielo quasi sempre terso. Anche per le giornate di sabato 2 e domenica 3 è previsto cielo sereno e tempo soleggiato. Sulle Alpi permarrà un intenso campo di alta pressione.

