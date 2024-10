La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS e la sua anticoda continuano ad incantare

MeteoWeb

La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS continua ad incantare appassionati di astronomia e non, mentre foto e video dell’oggetto celeste non smettono (a ragione!) di inondare i social network. Bellissime immagini sono state scattate dall’astrofilo Nello Ruocco la sera del 21 ottobre, che catturano anche l’anticoda della cometa. “Una immagine, o meglio somma di 95 immagini da 20 sec ciascuna fatte il 21 da casa mia col 50 mm f/1.8 elaborate solo con dark (e si vede!). Ovviamente su astroinseguitore. Allego anche un crop “forzato” e in b/n per evidenziare l’anticoda e la sua direzione”, scrive sui social Ruocco, descrivendo le sue foto.

Mentre si cerca ancora di immortalare la cometa Tsuchinshan-ATLAS, gli occhi ora sono puntati su un’altra cometa che potrebbe illuminare Halloween.

