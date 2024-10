La cometa Tsuchinshan-ATLAS solca il cielo di Ragusa Ibla | FOTO

MeteoWeb

A corredo dell’articolo un nuovo scatto suggestivo della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, realizzato da Filippo Galati: l’oggetto è protagonista in questi giorni del cielo autunnale, in quanto si trova attualmente basso sull’orizzonte occidentale, subito dopo il tramonto. Per localizzare la cometa, bisogna puntare lo sguardo a Ovest circa 30 minuti dopo il tramonto e cercare tra le stelle Antares, nella costellazione dello Scorpione, e Arturo, la stella più luminosa della costellazione di Boote.

“La cometa solca il cielo sopra Ragusa Ibla, appena dopo il tramonto. Le sfumature color magenta del crepuscolo si dissolvono nel blu profondo della sera, mentre la città antica con le sue chiese barocche e i vicoli stretti si illumina delicatamente. La coda luminosa della cometa C3 ATLAS si staglia sopra la città, creando un contrasto suggestivo tra il cielo notturno e il fascino storico di Ibla. Un’atmosfera sospesa, quasi irreale, dove natura e cultura si incontrano,” afferma Filippo Galati, descrivendo la foto scattata ieri, 14 ottobre, alle 19:14.

La cometa sarà visibile in modo prominente solo fino al 19 o 20 ottobre, per poi svanire definitivamente dalla vista. La prossima volta che Tsuchinshan-ATLAS si avvicinerà alla Terra sarà tra circa 80mila anni, e ciò rende questo evento irripetibile.

