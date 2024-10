Compleanni eterni su Nettuno, rapidi su Mercurio: il tempo diverso dei Pianeti

MeteoWeb

Se pensate che un anno sulla Terra, con i suoi 365 giorni, sia lungo, immaginate cosa significherebbe festeggiare il proprio compleanno su Nettuno, il gigante blu ghiacciato. A causa della sua enorme distanza dal Sole, pari a circa 4,5 miliardi di chilometri, Nettuno impiega ben 164 anni e 288 giorni terrestri per completare una rivoluzione attorno alla nostra stella. Questo significa che, vivendo su Nettuno, festeggereste il vostro compleanno una sola volta in oltre un secolo e mezzo!

In netto contrasto, Mercurio, il pianeta più vicino al Sole, impiega solo 88 giorni terrestri per orbitare attorno alla nostra stella. Essendo il pianeta più rapido del sistema solare, con una distanza media dal Sole di soli 58 milioni di chilometri, su Mercurio festeggereste il vostro compleanno molto più spesso, circa quattro volte in un anno terrestre.

Un’altra interessante curiosità riguarda Venere, che condivide con Urano un’insolita caratteristica: entrambi i pianeti hanno un moto di rotazione retrogrado, ovvero ruotano su sé stessi in senso orario, a differenza di tutti gli altri pianeti che hanno una rotazione antioraria. Gli scienziati ritengono che questa rotazione inversa sia stata probabilmente causata da un impatto catastrofico con un corpo celeste di grandi dimensioni, avvenuto miliardi di anni fa. Tale collisione avrebbe non solo invertito il senso di rotazione di Venere, ma avrebbe anche influenzato significativamente la sua durata del giorno.

Su Venere, infatti, un singolo giorno dura circa 243 giorni terrestri, più a lungo di un intero anno venusiano, che si completa in circa 222 giorni terrestri. Questo significa che, paradossalmente, il Sole sorgerebbe solo una volta ogni “anno” e mezzo su Venere, rendendo il concetto di giorno e notte completamente diverso rispetto a quello che conosciamo sulla Terra.

In definitiva, le diverse durate degli anni e dei giorni nei pianeti del sistema solare offrono uno sguardo affascinante sulle straordinarie dinamiche cosmiche che regolano i nostri vicini planetari. Dal lento viaggio di Nettuno intorno al Sole all’incredibile velocità orbitale di Mercurio, ogni pianeta ha un ritmo unico, che rende la sua esperienza del tempo radicalmente diversa dalla nostra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.