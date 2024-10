Il Consiglio UE adotta le posizioni negoziali per COP29 e COP16

MeteoWeb

Il Consiglio dell’UE ha approvato i mandati negoziali per le prossime conferenze internazionali sul clima (COP29), biodiversità (COP16) e desertificazione (COP16). Alla COP29 di Baku, il commissario per l’Ambiente, Wopke Hoekstra, guiderà la delegazione dell’UE. I negoziati si concentreranno principalmente sul finanziamento della transizione verde, con l’adozione di un nuovo obiettivo collettivo quantificato sui finanziamenti per il clima. L’UE si impegnerà a garantire l’attuazione della decisione della COP28 di abbandonare i combustibili fossili, triplicare la capacità di energia rinnovabile e migliorare l’efficienza energetica entro il 2030, noto come Consenso degli Emirati Arabi Uniti. Sarà inoltre discusso il quadro per i prossimi obiettivi climatici nazionali, da adottare prima della COP30 nel 2025. Le conclusioni del Consiglio includono anche le condizioni dell’Ue per i negoziati sull’articolo 6 dell’accordo di Parigi, riguardante i mercati internazionali del carbonio, per garantire trasparenza e integrità ambientale.

Per quanto riguarda la COP16 sulla biodiversità, l’UE conferma il suo impegno nell’attuazione del quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montréal. L’UE cercherà di integrare la biodiversità nelle politiche fino al 2030, rafforzare le capacità e promuovere sinergie tra clima e biodiversità. Si impegnerà anche nella condivisione dei benefici delle risorse genetiche e nella mobilitazione di risorse.

Infine, alla COP16 sulla desertificazione a Riad, l’obiettivo sarà rafforzare l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione e migliorare la risposta globale alla siccità.

