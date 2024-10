COP29, il presidente brasiliano Lula non parteciperà al vertice a Baku

MeteoWeb

Il presidente brasiliano Lula non parteciperà alla COP29 di Baku, in Azerbaigian, a novembre. La sua assenza alla COP29 sarà coperta dal vicepresidente Geraldo Alckmin, mentre le ragioni ufficiali sembrano non riguardare la salute ma aspetti logistici. Lula, infatti, intende concentrarsi su impegni imminenti come il vertice del G20, che si terrà in Brasile a Rio de Janeiro il 18 e 19 novembre, e la riunione APEC in Perù dal 10 al 16 novembre.

Recentemente, Lula ha subito un incidente domestico in cui ha battuto la testa, ma le sue condizioni sono stabili e continua a lavorare da Brasilia. Da gennaio 2023, durante il suo terzo mandato, Lula ha rafforzato il suo impegno nella lotta contro il cambiamento climatico, sollecitando i Paesi ricchi a contribuire maggiormente. Sotto la sua leadership, la deforestazione dell’Amazzonia brasiliana è stata dimezzata rispetto al 2022, ma il Brasile sta affrontando una stagione di incendi senza precedenti, aggravati da una siccità storica legata al cambiamento climatico. Lula ospiterà la COP30 nel 2025 a Belem, nell’Amazzonia brasiliana.

