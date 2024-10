Corrado: “Europa destinata a perdere la propria leadership industriale se non percorre la strada della decarbonizzazione”

MeteoWeb

Si è tenuto oggi, mercoledì 16 ottobre, presso il Parlamento Europeo, l’incontro titolato “Green Deal Watch”: un evento che ha riunito esperti e rappresentanti delle istituzioni per discutere le opportunità e le sfide che il Green Deal europeo affronterà nei prossimi cinque anni. Tra i partecipanti, Annalisa Corrado – Responsabile per la Conversione Ecologica della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, MEP S&D e membro della commissione ENVI e della commissione ITRE al Parlamento Europeo – che ha sottolineato l’importanza strategica del Green Deal per la transizione ecologica dell’Europa.

“Il percorso tracciato dal Green Deal è chiaro. La decarbonizzazione non solo della nostra economia, ma della nostra intera società, è l’unica via che l’Europa ha per rimanere competitiva nel mercato di oggi, e per invertire il processo che sta risultando nella perdita della sua leadership industriale”,ha dichiarato Annalisa Corrado.“Non si parla di transizione green per semplice esercizio ideologico, qui si parla di cose concrete, che toccano la vita quotidiana delle persone: crescita economica, equità sociale, si parla del futuro delle nostre aziende e dei nostri lavoratori”.

L’incontro è stato l’occasione per presentare il quattordicesimo numero di Green Deal Watch, una pubblicazione trimestrale curata dall’Istituto Affari Internazionali (IAI), che monitora e analizza l’evoluzione delle politiche climatiche europee, fornendo uno strumento prezioso per valutare l’impatto delle iniziative legislative in tema di clima ed energia.

Tra i protagonisti della discussione insieme a Corrado, Luca Franza – Direttore per gli Affari Istituzionali con l’Unione Europea di Edison – ha portato il punto di vista dell’industria sull’importanza di coniugare transizione energetica e crescita economica. Tra i relatori anche Edoardo Turano, inviato della Commissione Europea – Direzione Generale per l’Azione per il Clima – e Sandro Nuccio, della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea.

“Come suggerito dal Rapporto Draghi, è assolutamente fondamentale che la stagione degli investimenti comuni continui, sulla strada già tracciata dal Next Generation EU, perché quella di cui stiamo parlando è una sfida che l’Europa può vincere, ma solo se si gioca tutti insieme”, ha concluso il suo intervento Corrado.

L’evento, moderato da Margherita Bianchi, Responsabile del programma “Energia, Clima e Risorse” dell’IAI, ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti del settore, creando un’occasione di confronto fondamentale per delineare le prossime tappe della strategia europea verso un futuro più sostenibile.

