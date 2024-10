Cosa accadrà quando l’uragano Milton colpirà la Florida? L’inquietante simulazione | VIDEO

MeteoWeb

Con l’uragano Milton in arrivo, l’attenzione si concentra sulla Florida, dove le autorità e i meteorologi si preparano a fronteggiare uno dei fenomeni naturali più devastanti che il territorio abbia mai visto. Il canale The Weather Channel ha recentemente trasmesso una simulazione che illustra in dettaglio gli scenari probabili quando Milton colpirà la costa della Florida, portando con sé un’imponente forza distruttrice. Le proiezioni non lasciano spazio all’immaginazione: si prevede che la tempesta possa generare onde alte e inondazioni catastrofiche, mettendo in pericolo la vita e i beni degli abitanti.

Le proiezioni di acqua e inondazioni

Secondo le simulazioni, le aree più vulnerabili includono le contee di Pinellas, Sarasota e la baia di Tampa, dove si prevede un innalzamento del livello dell’acqua compreso tra i 3 e i 4,5 metri. Questo dato è allarmante, considerando che, come spiegato dalla conduttrice del canale, “A questo livello i primi piani delle strutture sono completamente allagati e sono pochi i luoghi sicuri quando l’acqua sale così tanto“. Tali affermazioni sono supportate da esperti del settore, che avvertono sulle potenziali devastazioni a livello strutturale e umano.



Preparazione ed evacuazioni

In vista dell’arrivo di Milton, le autorità locali hanno avviato misure di emergenza, comprese le evacuazioni obbligatorie nelle aree più a rischio. Gli ufficiali stanno sollecitando i residenti a seguire le indicazioni di evacuazione, a rimanere informati tramite i canali ufficiali e a preparare kit di emergenza per affrontare possibili blackout e carenze di approvvigionamento. I centri di emergenza sono stati allestiti in punti strategici per garantire la sicurezza degli abitanti e offrire assistenza a chi ne ha bisogno.

Ecosistemi ed ambiente

Non sono solo gli esseri umani a subire le conseguenze delle tempeste come Milton. Gli ecosistemi marini e costieri, già fragili, saranno ulteriormente minacciati dall’innalzamento delle acque e dalle mareggiate. Le barriere coralline e le mangrovie, che fungono da protezione naturale contro l’erosione e le inondazioni, potrebbero subire danni significativi. I biologi marini e gli ecologi avvertono che la perdita di habitat e la contaminazione delle acque salate rappresentano una minaccia non solo per la fauna locale, ma anche per l’industria della pesca e il turismo, due colonne portanti dell’economia della Florida.

