Cresce l’aspettativa di vita nel mondo, in Italia si attesta a 84 anni

L’aspettativa di vita media mondiale è di 73,3 anni, in crescita rispetto ai 66,8 anni registrati in passato. Nei Paesi del G7 è di 81,9 anni, mentre in Italia è passata da 83 anni nel 2020 a 84 nel 2024. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 il 16% della popolazione mondiale sarà composta da persone sopra i 65 anni, con un aumento al 24% entro il 2100. Tuttavia, il World Economic Forum prevede che senza adeguamenti fiscali, l’invecchiamento potrebbe far crescere il deficit dei governi dal 2,4% del PIL nel 2025 al 9,1% entro il 2060.

Nel G7 Salute si è discusso dell’invecchiamento attivo e in salute, sottolineando che una vita più lunga non garantisce necessariamente una vecchiaia felice. Le patologie croniche come malattie cardiovascolari, dismetaboliche e declino cognitivo rappresentano una sfida per gli anziani, spesso accompagnate da disabilità. I Ministri della Salute hanno identificato come priorità la creazione di comunità a misura di anziano, sostenute da reti familiari e istituzionali, e un ambiente fisico e sociale favorevole per promuovere l’invecchiamento attivo e in salute.

