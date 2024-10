Dengue, i casi salgono a 625 da gennaio

MeteoWeb

In Italia, dall’inizio dell’anno fino all’8 ottobre, sono stati confermati 625 casi di Dengue, con un incremento di 53 rispetto alla settimana precedente. Di questi, 452 sono associati a viaggi all’estero, mentre 173 sono autoctoni, cioè trasmessi localmente. Il focolaio principale si trova a Fano, nelle Marche, con 121 casi, ma altri focolai minori sono stati individuati in Emilia-Romagna e Lombardia. A Fano non sono stati segnalati nuovi casi nella settimana di sorveglianza dal 2 all’8 ottobre. In Emilia-Romagna è stato identificato un focolaio con 36 casi, mentre in Lombardia ci sono stati 8 casi confermati. Alcuni casi sporadici di trasmissione locale sono stati rilevati anche in Veneto, Toscana, Marche e Abruzzo.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), le arbovirosi, come la Dengue, sono malattie causate da virus trasmessi tramite puntura di artropodi, come le zanzare. Oltre alla Dengue, in Italia sono stati registrati nel 2023 anche 6 casi di Zika Virus, 4 di Chikungunya, 45 di infezione neuro-invasiva da TBE e 82 casi di Toscana virus.

