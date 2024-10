Eccellenza italiana all’International Astronautical Congress: Bercella e Leonardo insieme per il progetto Nimbus

MeteoWeb

Bercella, azienda italiana leader nello sviluppo e produzione di componenti in materiali compositi ad alta tecnologia, è presente all’International Astronautical Congress di Milano (dal 14 al 18 ottobre), la manifestazione mondiale tra le più importanti del settore aerospaziale per presentare progetti innovativi nell’ambito della costruzione di strutture per le costellazioni satellitari.

Il mercato delle costellazioni satellitari è in piena espansione e l’Italia è tra i leader europei in questo settore, con una crescita impressionante delle PMI che, come Bercella, contribuiscono attivamente all’evoluzione dell’ecosistema scientifico e industriale.

Grazie alla miniaturizzazione dei satelliti e ai progressi della componentistica, oggi si possono lanciare costellazioni satellitari su larga scala per applicazioni che spaziano dalle telecomunicazioni, permettendo di portare internet veloce in aree remote del pianeta, all’osservazione della terra per fini di monitoraggio ambientale e sicurezza.

La partecipazione allo IAC sarà anche l’occasione per raccontare le iniziative di rilievo nazionale e le importanti collaborazioni internazionali tra cui la collaborazione con Leonardo per il Progetto Nimbus. Il gruppo industriale internazionale ha, infatti, commissionato a Bercella la creazione di substrati per i pannelli solari che verranno posizionati sulla piattaforma Nimbus, realizzata da Thales Alenia Space, per la costellazione di satelliti IRIDE.

“Siamo orgogliosi di partecipare allo IAC di Milano, un evento di riferimento per il settore aerospaziale, dove avremo l’opportunità di presentare i nostri progetti più recenti e le soluzioni innovative che stiamo sviluppando con i nostri partner,” ha dichiarato Massimo Bercella, CEO di Bercella. “Avremo modo di condividere la nostra esperienza nell’applicazione dei materiali compositi ad alta tecnologia e rafforzare il nostro impegno verso l’innovazione, supportando, insieme a Leonardo, progetti strategici come Nimbus, che rappresentano un esempio concreto dell’eccellenza del Made in Italy nel settore dell’alta tecnologia e il futuro del settore aerospaziale italiano”.

“Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Bercella, che è un nostro partner non soltanto per i pannelli solari per satelliti, ma anche per le strutture dei sistemi robotici di esplorazione planetaria e per i sofisticati telescopi di osservazione della Terra. Anche nel settore spaziale, si conferma che l’eccellenza nazionale si persegue grazie alla collaborazione tra piccola e grande impresa” ha commentato Francesco Rizzi SVP Space Line of Business di Leonardo.

IRIDE è un progetto promosso dal Governo italiano, finanziato attraverso le risorse del PNRR, e sarà completato entro il 2026 sotto la supervisione dell’ESA, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La costellazione, composta da satelliti di diverse classi, includerà i satelliti Nimbus equipaggiati con sensori per l’osservazione della Terra. Questi forniranno dati preziosi non solo per la ricerca sull’evoluzione delle condizioni ambientali del nostro Paese, ma anche per la Protezione Civile e altre Amministrazioni pubbliche, contribuendo alla tutela delle coste, al monitoraggio delle infrastrutture critiche, alla qualità dell’aria e alle condizioni meteorologiche.

I 12 satelliti che comporranno la costellazione saranno il risultato di un lavoro di una filiera completamente italiana, dal produttore delle piattaforme, dei solar array, alla struttura.

