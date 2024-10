El Salvador al fianco della Spagna dopo l’alluvione: soccorritori, medici e tonnellate di materiali

MeteoWeb

Il governo del Salvador ha inviato, attraverso il ministero degli Esteri, un’offerta di aiuti al governo spagnolo per assistere la popolazione colpita dalle inondazioni a Valencia. Lo ha reso noto il presidente, Nayib Bukele, in un messaggio diffuso su X. Il contributo, ha spiegato Bukele, consiste in 300 tra soccorritori e medici e in 20 tonnellate di materiali, prodotti di base e medicinali.

Un altro messaggio di solidarietà è arrivato anche dal ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz. “Esprimo la mia più profonda solidarietà al popolo di Valencia ed a tutto il popolo spagnolo di fronte alle devastanti inondazioni e tempeste che hanno colpito il Paese. Invio le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e prego per il benessere e la sicurezza di tutti gli interessati”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.