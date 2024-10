Elicottero si schianta durante i soccorsi ad un aereo precipitato in Brasile: colpevole il maltempo

MeteoWeb

Il maltempo è alla base di una doppia tragedia avvenuta in Brasile. Quattro Vigili del Fuoco militari, un medico e un’infermiera sono morti in seguito allo schianto dell’elicottero sul quale viaggiavano sulla catena montuosa di Ouro Preto nel Minas Gerais, in Brasile. Come spiega un comunicato dei pompieri della regione, l’elicottero aveva affrontato il volo nelle montagne in condizioni meteo avverse per recuperare un aereo monomotore che si era precedentemente schiantato, provocando la morte di una persona e un incendio.

Nel pomeriggio di ieri (la notte scorsa in Italia), il velivolo ha perso i contatti con la base che ha attivato un protocollo di ricerca. Oltre 80 persone sono state mobilitate per cercare l’aereo a partire dalle ultime coordinate fornite per la localizzazione. Dopo 12 ore di difficili ricerche, l’elicottero è stato individuato distrutto in una zona di difficile accesso, insieme ai 6 corpi. Nell’ultima chiamata di emergenza, ha spiegato il comando dei pompieri, il pilota aveva riferito che la visibilità era scarsa e che non c’erano le condizioni di sicurezza per effettuare il ritorno.

