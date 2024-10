Emergenza meteo: 6 regioni sott’acqua, si contano i danni delle alluvioni

MeteoWeb

L’Italia continua a fronteggiare una crisi idrogeologica diffusa, che sta colpendo particolarmente le regioni del Nord e del Centro. L’instabilità del territorio, combinata con eventi meteorologici estremi, sta mettendo in difficoltà numerose comunità, con allagamenti, frane e disagi per migliaia di cittadini. Tra le aree più colpite si distinguono l’Emilia-Romagna e la Liguria, ma le criticità idrogeologiche si estendono anche a Toscana, Piemonte, Veneto, Lombardia e Marche.

In Emilia-Romagna, la situazione è particolarmente grave, con una recente ondata di maltempo che ha causato la morte di una persona nella provincia di Bologna e l’evacuazione di circa 2.100 persone. Diversi comuni, tra cui Bologna e Pianoro, hanno subito allagamenti importanti, mentre numerosi corsi d’acqua sono esondati, portando al blocco di circa 15.000 utenze elettriche. L’entità dei danni e delle evacuazioni sottolinea la vulnerabilità del territorio, che richiede misure di intervento rapide e mirate per garantire la sicurezza degli abitanti.

La Liguria, un’altra regione particolarmente soggetta a criticità idrogeologiche, ha visto diverse frane nel Savonese, tra cui una a Albisola Superiore che ha isolato cinque abitazioni. Nel Genovese, le forti precipitazioni hanno causato la scomparsa di una persona, e diverse zone sono sotto allerta arancione per rischio di temporali e fenomeni idrogeologici. Le caratteristiche orografiche della Liguria, con colline e monti che precipitano verso il mare, amplificano i rischi di frane e smottamenti in caso di piogge intense.

La Toscana è un’altra regione in allerta per rischio idrogeologico, con allagamenti diffusi e una situazione di criticità in alcune aree. Alcune zone sono state poste sotto allerta arancione, mentre in Piemonte il fiume Po ha causato allagamenti nella zona di Torino e il fiume Bormida ha creato situazioni di rischio nell’Alessandrino.

In Veneto e Lombardia, alcune aree sono state messe in allerta per rischio idrogeologico, sebbene al momento la situazione sia relativamente sotto controllo. Nelle Marche, le forti piogge hanno colpito la costa tra Senigallia e Ancona, con disagi e allagamenti significativi.

Le regioni del Nord e del Centro Italia risultano essere le più colpite da questa crisi idrogeologica. La protezione civile e le autorità locali continuano a monitorare la situazione, intervenendo nei casi più urgenti per prevenire ulteriori danni. La situazione in queste aree richiede un approccio integrato che consideri la necessità di piani di prevenzione strutturali, destinati a ridurre la vulnerabilità del territorio di fronte a eventi meteorologici estremi che stanno diventando sempre più frequenti e intensi.

Le recenti criticità sottolineano l’urgenza di rafforzare le infrastrutture di difesa e di avviare una pianificazione che tenga conto del cambiamento climatico e dell’aumento delle precipitazioni intense, a beneficio della sicurezza e della resilienza delle comunità italiane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.