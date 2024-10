Energia, creato nuovo prototipo per idrogeno verde su larga scala

MeteoWeb

Saipem e Nel ASA, durante la World Hydrogen Week 2024 a Copenaghen, hanno presentano IVHY 100, un rivoluzionario prototipo di elettrolizzatore da 100 MW, chiavi in mano, che sfrutta la tecnologia di elettrolisi alcalina atmosferica di Nel. Questa soluzione per la generazione di idrogeno rinnovabile è stata progettata ed industrializzata per essere scalabile, modulare e per facilitare l’installazione e la messa in servizio di sistemi su larga scala. IVHY 100 viene alimentato dagli elettrolizzatori alcalini di Nel.

Il progetto rientra nell’ambito di una collaborazione tra le due aziende dove Nel, in qualità di fornitore di tecnologia, offrirà le proprie tecnologie per elettrolizzatori alcalini e PEM (Proton Exchange Membrane) insieme a servizi tecnici accessori, mentre Saipem, in qualità di fornitore di servizi di ingegneria ed EPC contractor, sarà responsabile del design di base, dell’ingegneria esecutiva, del procurement e della costruzione dell’intero impianto di idrogeno verde.

“La soluzione IVHY 100 rappresenta un significativo passo avanti verso la promozione di soluzioni innovative e sostenibili nel campo dell’idrogeno rinnovabile. Puntiamo infatti a soddisfare la crescente domanda di riduzione delle emissioni di carbonio nei settori più critici attraverso l’utilizzo di idrogeno rinnovabile. Inoltre, ci concentriamo sulla creazione di derivati dell’idrogeno come l’ammoniaca, il metanolo e i carburanti sostenibili“, ha dichiarato Guido d’Aloisio, Chief Commercial Office di Saipem. “Siamo orgogliosi che Saipem, azienda leader a livello mondiale nel settore dell’ingegneria, degli appalti e delle costruzioni e che contribuisce attivamente alla transizione energetica, abbia scelto Nel e la nostra tecnologia – ha affermato Hakon Volldal, Presidente e CEO di Nel -. Con questa soluzione, stiamo semplificando la produzione su larga scala di idrogeno rinnovabile“.

