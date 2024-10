Energia eolica, l’Arabia Saudita firma gli accordi: il progetto delle torri in acciaio

MeteoWeb

L’Arabia Saudita ha iniziato a produrre torri in acciaio per sistemi di energia eolica, in seguito alla firma di due accordi da parte dell’autorità locale. Questi accordi, in collaborazione con Al Yamamah Steel Industries Co. e Arabian International Co. for Steel Structures, si concentrano sulla localizzazione della produzione e sul trasferimento di competenze essenziali nel settore dell’energia eolica, scrive l’agenzia di stampa saudita Arab News.

Gli accordi fanno parte del programma nazionale per le energie rinnovabili dell’Arabia Saudita, che si allinea con Vision 2030 e mira a sfruttare il potenziale di energia rinnovabile del Paese. Il programma mira a diversificare le fonti energetiche, guidare la crescita economica e garantire una stabilità finanziaria sostenibile attraverso un’industria energetica rinnovabile solida.

L’obiettivo dell’iniziativa

Questa iniziativa mira a incrementare il contenuto locale e ad aumentare la dipendenza da prodotti e servizi nazionali, migliorando così la competitività del paese nei mercati regionali e globali.

Mentre l’Arabia Saudita porta avanti i suoi obiettivi Vision 2030, queste iniziative nazionali nei settori dell’energia rinnovabile e dell’assistenza sanitaria evidenziano l’impegno di Riad nel costruire un’economia diversificata e sostenibile che enfatizzi la produzione locale e la creazione di posti di lavoro.

