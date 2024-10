Energia, Gava: “Il prezzo è la chiave della competitività”

MeteoWeb

In un intervento al Consiglio Ue Energia in corso a Lussemburgo, Vannia Gava, viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ha sottolineato che ”il prezzo dell’energia è il fattore chiave della competitività”. Per affrontare le sfide attuali, ha evidenziato la necessità di ”grandi investimenti e un mix energetico che tenga dentro tutte le fonti: dalle rinnovabili alla valorizzazione dei nostri stoccaggi di gas naturale”.

Gava ha inoltre rimarcato l’importanza di ”processi autorizzativi più snelli e il supporto all’industria dell’idrogeno e del nucleare avanzato”. Ha concluso avvertendo che ”o la transizione si fa in modo intelligente, senza preclusioni, o l’Ue rischia di mancare la sfida e perdere terreno di fronte al resto del mondo”. Queste dichiarazioni sono state rilasciate in riferimento alle raccomandazioni del Rapporto Draghi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.