Energia, Gava: “l’Italia deve aderire all’Alleanza europea per il nucleare”

“L’Italia deve aderire all’Alleanza europea per il nucleare. Lavorerò affinché ciò avvenga già dal prossimo incontro dei Paesi aderenti“. Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava, oggi a Lussemburgo per i lavori del Consiglio Energia Ue. “Il nostro Paese non può rimanere indietro di fronte ad una fonte così strategica per la decarbonizzazione ma deve rendersi protagonista della transizione energetica e del futuro, offrendo il suo contributo fattivo in termini di ricerca, innovazione e industria del nucleare. L’obiettivo è di avere una prima produzione già nel 2035 grazie agli SMR, come annunciato anche dal Ministro Pichetto Fratin in audizione”, dice Gava.

