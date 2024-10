Energia, l’Egitto: “lavoriamo ad interconnessione con Italia per esportazioni green”

MeteoWeb

“Italia ed Egitto hanno buoni rapporto in molti settori, soprattutto in ambito della produzione e della trasmissione dell’Energia. Ma ora stiamo lavorando duro con i colleghi italiani per discutere di un progetto di interconnessione per esportare in Italia Energia verde, in particolare 6mila Mw nel giro di 4-6 anni, per poi salire a 8mila Megawatt in tutta Europa“. Così Ahmed Mohina, primo sottosegretario del Ministero dell’Elettricità egiziana, durante la Csew, la Cairo Sustainable Energy Week in corso al Cairo, capitale dell’Egitto. “Siamo in contatto con alcuni gruppi privati per la realizzazione e il finanziamento di questo corridoio” energetico da circa 3mila km. “Sono sicuro che il governo italiano e quello egiziano saranno parte di questo progetto“, ha aggiunto l’esponente del governo egiziano.

