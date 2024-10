Energia, negli USA un mega progetto per sfruttare le onde degli oceani

MeteoWeb

Un gruppo di comunità costiere USA sta collaborando con un team di ricerca multidisciplinare per determinare il modo migliore per sfruttare l’Energia delle onde a Beaver Island, nel Michigan (UM), e a Nags Head, nella Carolina del Nord. Il progetto è guidato dall’Università del Michigan e sostenuto con 3,6 milioni di dollari dalla National Science Foundation. Le onde sono una vasta fonte di energia rinnovabile inutilizzata. Potrebbero coprire completamente il fabbisogno elettrico dell’Alaska e delle Hawaii e generare abbastanza rnergia lungo le coste continentali degli Stati Uniti da tenere accese le luci in 130 milioni di case, o soddisfare il 35% della domanda elettrica del paese , senza alcuna emissione diretta di gas serra, secondo il National Renewable Energy Laboratory.

“Tutti sanno che aspetto ha una turbina eolica perchè la comunità di ricerca si è schierata dietro un’unica idea“, ha affermato Jeff Scruggs , professore di ingegneria civile e ambientale presso l’UM e co-ricercatore principale del progetto. “Per i convertitori di Energia delle onde, non è così. Quando si osservano i dispositivi che le aziende stanno implementando per le loro prove, non sono affatto simili tra loro. Ognuno ha la propria idea sul modo migliore per raccogliere l’Energia delle onde“. Aziende e laboratori hanno testato un’ampia gamma di concetti: boe galleggianti, dispositivi sommersi, zattere incernierate, pagaie e altro ancora. Ognuno ha i suoi pro e contro.

“Dobbiamo sviluppare un metodo per valutare in modo olistico i dispositivi che sfruttano l’Energia delle onde, e questo è qualcosa che non può essere fatto da una persona con una sola area di competenza che lavora individualmente“, ha affermato Lei Zuo , professore universitario Herbert C. Sadler di ingegneria presso l’UM, professore di architettura navale e ingegneria marina e principale ricercatore del progetto. Il team svilupperà tale quadro di valutazione ricevendo fin dall’inizio il contributo della comunità. Per Beaver Island, l’energia delle onde potrebbe essere un percorso verso una maggiore sicurezza energetica e l’indipendenza dal costoso diesel per i generatori di riserva dell’isola. A Nags Head, l’energia delle onde potrebbe fornire elettricità di emergenza dopo eventi catastrofici, come gli uragani, o alimentare dispositivi che rimuovono il sale dall’acqua di mare durante scenari di emergenza quando l’acqua dolce potrebbe essere stata compromessa. I ricercatori avranno bisogno del feedback delle comunità per decidere l’approccio migliore in ogni luogo.

