Energia, cambio di passo degli Stati Uniti in 10 anni: è boom per solare, eolica e geotermica

Nel 2023 gli Stati Uniti hanno generato circa tre volte più elettricità da fonti solari, eoliche e geotermiche rispetto al 2014, un periodo lungo un decennio in cui è anche triplicata la percentuale di vendite nazionali di energia al dettaglio da queste risorse, hanno affermato le organizzazioni non profit Environment America e Frontier Group. Il rapporto ‘Renewables on the Rise’, pubblicato annualmente dal 2017, compilato dal Research & Policy Center di Environment America e da Frontier Group, ha mostrato che la generazione statunitense da energia solare, eolica e geotermica nel 2023 ha totalizzato 679.818 GWh, in aumento di circa il 200% rispetto ai 226.356 GWh del 2014.

Inoltre, quasi il 18% delle vendite nazionali di elettricità al dettaglio nel 2023 proveniva da risorse solari, eoliche e geotermiche, in aumento rispetto al 6% del 2014. Environment America, composta da 30 organizzazioni statali per la difesa dell’ambiente, e il think tank Frontier Group hanno utilizzato i dati della US Energy Information Administration e del Dipartimento dell’Energia per mostrare i progressi compiuti dalla nazione negli ultimi dieci anni nei settori dell’energia pulita, come l’energia eolica, solare, dei veicoli elettrici e dell’accumulo di energia tramite batterie.

I dettagli sul rapporto

Il rapporto afferma che i primi cinque stati per la generazione di energia rinnovabile nel 2023 sono stati Texas, California, Oklahoma, Iowa e Kansas. Nello stesso anno, 15 stati hanno ottenuto il 30% o più dell’elettricità utilizzata da fonti rinnovabili, rispetto ai due stati del 2014, secondo il rapporto.

“Penso che a volte si abbia la percezione che l’energia rinnovabile abbia maggiori probabilità di crescere negli stati blu (democratici)”, ha affermato Johanna Neumann, direttore senior della Campaign for 100% Renewable Energy dell’Environment America Research & Policy Center. “E i dati mostrano semplicemente che l’energia rinnovabile negli Stati Uniti è un progetto di 50 stati con stati rossi (repubblicani) e stati blu che abbracciano i vantaggi delle energie rinnovabili. Nel complesso, il progresso è che l’America sta ottenendo tre volte più elettricità da fonti rinnovabili rispetto a soli 10 anni fa. E penso che questo progresso dovrebbe darci la sicurezza di fare ancora di più nel corso dei prossimi 10 anni”.

La crescita nel sud-est degli Stati Uniti

Il rapporto ha evidenziato una forte crescita nella generazione solare osservata nel sud-est degli Stati Uniti. Alabama, Florida, Georgia, Tennessee, Virginia e le Caroline hanno visto un aumento di 33 volte nella generazione solare nell’ultimo decennio, producendo abbastanza da quella risorsa nel 2023 per alimentare più di 4,6 milioni di famiglie medie statunitensi. Nel complesso, gli Stati Uniti hanno visto un balzo di oltre il 700% nella generazione di energia solare dal 2014 al 2023, passando da quasi 29 GWh a circa 238 GWh, secondo il rapporto. L’ondata solare è destinata a continuare quest’anno, come indicato da un recente rapporto dell’American Clean Power Association il quale ha spiegato che l’energia solare ha rappresentato il 61% della capacità totale di energia pulita aggiunta nel secondo trimestre del 2024.

La crescita della generazione solare in tutto il paese è supportata da aumenti nella capacità di accumulo di energia delle batterie. Il rapporto di Environment America ha mostrato che 15,5 GW di capacità di accumulo delle batterie erano online alla fine del 2023, ovvero 97 volte in più rispetto al 2014 (160 MW) e il 72% in più rispetto alla fine del 2022 (9 GW).

“L’accumulo di batterie avrà un ruolo davvero cruciale nell’aiutare l’America ad autoalimentarsi con fonti di energia rinnovabili al 100% 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché l’accumulo di batterie ci consente di risparmiare l’energia solare generata durante il giorno nelle ore di mezzo, quando il sole non splende e forse quando il vento non ha ancora iniziato a soffiare a tutta forza”, ha affermato Neumann. “Un altro vantaggio collaterale dell’accumulo di batterie è che durante i periodi di elevata domanda di picco, quando la pressione sulla rete è maggiore, è possibile fare affidamento sulla capacità della batteria per fornire elettricità alla rete”.

