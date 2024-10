Energie rinnovabili, l’esempio virtuoso del parco fotovoltaico a Remanzacco

MeteoWeb

“Un esempio virtuoso di responsabilità e scelte consapevoli fra pubblico e privato dove, grazie alla collaborazione delle parti, è stato possibile realizzare una riqualificazione di un’area dismessa, bonificandola da 18mila metri quadrati di amianto. È stata un’operazione fondamentale per la tutela della salute dei cittadini di questa comunità, oltre che una mitigazione paesaggistica dell’impianto per limitare l’impatto visivo del parco fotovoltaico e una produzione di energia per soddisfare il fabbisogno energetico di circa 10mila famiglie”. Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione dell’inaugurazione del parco fotovoltaico nel sito dell’ex Fornace di Fornasilla a Remanzacco.

Un progetto avviato da Mse Solar ed Envalue fra 2019 e 2020 con la collaborazione del Comune di Remanzacco, su un sito inutilizzato, che presentava criticità ambientali. Nel suo intervento Fedriga ha ricordato, poi, l’importanza della normativa quadro del Governo nazionale che regola la materia permettendo di sciogliere le incertezze dei Comuni. “La Regione aveva normato l’argomento per due volte ma la legge regionale era stata impugnata dai Governi che hanno guidato il Paese – ha spiegato il governatore -. Oggi il percorso è chiaro e su questa strada la Regione sta lavorando”.

La diversificazione delle fonti energetiche

L’importanza della diversificazione delle fonti energetiche è stato un altro dei temi affrontati da Fedriga che ha citato, oltre ai vettori energetici fossili utilizzati oggigiorno, il fotovoltaico e, in una prospettiva di medio e lungo periodo, l’idrogeno. “Su questo fronte – ha esplicitato il governatore – la Regione è in prima linea con il progetto per lo sviluppo della Valle dell’idrogeno del Nord Adriatico assieme a Slovenia e Croazia che consente di poter contare su un’altra fonte di approvvigionamento utile alla diversificazione delle fonti energetiche. Più autonomi siamo dal punto di vista energetico, meno dipendiamo da Paesi terzi, e più siamo liberi. Impianti come quello inaugurato oggi rappresentano un importante tassello per perseguire quella libertà”. Nel ringraziare gli investitori privati “che hanno fatto una scelta anche di responsabilità sociale” Fedriga ha espresso un plauso al Comune di Remanzacco e a tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita dell’iniziativa.

