L’eolico offshore come strumento per la decarbonizzazione: opportunità ma anche rischi ambientali 

“L’eolico offshore va utilizzato con parsimonia e con rispetto dell’ambiente. Però è chiaro che se si vuole decarbonizzare bisogna produrre energia elettrica da sole e da vento”. Lo ha detto a Brindisi il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della sua una visita al Salone nautico. “E’ evidente che le occasioni che l’Unione europea, il Pnrr, e devo dire anche la decarbonizzazione dell’Enel vanno colte. Dall’altra parte vanno incentivate le imprese che sono qui”, a Brindisi, “e mi riferisco alla chimica perchè si rendano conto che non si può venire a Brindisi quando le ‘vacche sono grasse’ e poi scomparire quando ci sono dei problemi ridislocando le produzioni”.

“Brindisi – ha concluso Emiliano – deve rimanere centrale. E se lavoreremo in maniera congiunta tra governo e regione convinceremo anche queste grandi multinazionali, che Brindisi è un’opportunità straordinaria per fare tutto. In questa città si può fare tutto. La sua bellezza e la sua forza sono in grado di migliorare il risultato di tutta l’Italia, oltre che della Puglia”.

