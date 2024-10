Escursionista in difficoltà sulle Dolomiti di Brenta: salvato in ipotermia

MeteoWeb

Un escursionista, in forte difficoltà per il freddo e per la nevicata in corso nelle Dolomiti di Brenta, ha lanciato l’allarme nella notte. I soccorsi sono scattati intorno alle 2 di notte. L’escursionista, un 36enne di origini israeliane, ha riferito di essere disperso nei pressi del rifugio Tosa Pedrotti. Sul posto – si legge in una nota del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino – è arrivata la stazione di Molveno del Soccorso Alpino, che ha riferito di avere un operatore al rifugio Tosa Pedrotti, al momento chiuso per lavori.

In 15 minuti, il soccorritore ha trovato il disperso a poche centinaia di metri dal rifugio. Accompagnato al rifugio, il 36enne è stato rifocillato e accolto per la notte e oggi, intorno alle 13.30, un miglioramento delle condizioni meteorologiche ha permesso all’elicottero di volare in quota per recuperare l’escursionista, che presentava un principio di ipotermia agli arti inferiori e superiori, e di trasferirlo all’ospedale Santa Chiara di Trento.

