Esercitazione Campi Flegrei, due i momenti salienti: l’11 ottobre il messaggio IT-Alert

Da oggi a sabato 12 ottobre 2024, il Servizio nazionale della Protezione Civile sarà impegnato nell’esercitazione nazionale Exe Flegrei 2024. Sono due i momenti salienti previsti. Il primo venerdì 11 alle 17.00, quando lo scenario esercitativo vedrà la simulazione di attività vulcanica e, in particolare, la previsione di un possibile passaggio alla fase di allarme per eruzione imminente con innalzamento del livello di allerta a rosso. Questo sarà il momento del test IT-Alert che, a partire dalle 17:00, raggiungerà tutti i cellullari presenti nel territorio della Regione Campania con il seguente messaggio: “TEST TEST Esercitazione CAMPI FLEGREI 2024. Questo è un messaggio di TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di una possibile attività vulcanica ai CAMPI FLEGREI. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST”.

Il secondo sabato 12 ottobre – dalle ore 9 alle 13 – quando ci sarà il reale allontanamento assistito di un campione di popolazione dei 7 Comuni della Zona Rossa flegrea, che parteciperà alle attività su base volontaria.

Nel Comune di Napoli, le 4 Aree di Attesa e di Incontro sono le seguenti: Bagnoli (Viale della Liberazione) – con trasferimento alla stazione Napoli Centrale; Chiaiano (Via Leonardo Bianchi – Parcheggio Monaldi) con trasferimento alla stazione Villa Literno; Fuorigrotta (Via Marino altezza curva A stadio Maradona) (con trasferimento stazione Afragola); Soccavo (Piazza Giovanni XXIII) con trasferimento stazione Napoli Centrale. I cittadini raggiungeranno le aree di attesa e da qui, attraverso i mezzi messi a disposizione dalla Regione Campania, verranno trasferiti nelle aree di incontro, dove saranno allestiti punti informativi, presidi sanitari e si testeranno le attività propedeutiche al trasferimento presso le regioni gemellate.

Test IT-Alert in Campania: possibili messaggi anche nelle aree confinanti

A causa del fenomeno dell’overshooting, il messaggio di IT-Alert in Campania potrà essere ricevuto anche dai telefoni cellulari che si trovano nelle regioni confinanti o limitrofe. Il sistema IT-alert è operativo dal 13 febbraio 2024 per lo scenario di attività vulcanica ai Campi Flegrei, ma grazie ai test, alle simulazioni e ai feedback raccolti sarà possibile verificare il processo di trasmissione dei messaggi, il comportamento delle celle telefoniche e la relativa copertura per migliorare il sistema e renderlo sempre più efficace.

