L’estate di San Martino arriva in ritardo a Bolzano: oggi +24°C

È arrivata in ritardo, ma è comunque arrivata l’estate di San Martino a Bolzano. La massima nella città dell’Alto Adige oggi è stata di +24°C. Anche in alta Val Pusteria, le temperature sono state miti, con +19°C. Come evidenzia il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, i valori attualmente sono di 6-8°C sopra la media pluriennale.

Quest’anno, l’autunno si è presentato piuttosto umido e fresco finora in Alto Adige, al punto che il 4 ottobre il sindaco di Bolzano ha autorizzato l’attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento.

L’estate di San Martino sarà però molto breve: già da domani torneranno le nuvole e le temperature scenderanno di nuovo.

