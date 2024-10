Euclid, svelata la “prima pagina” del Grande Atlante Cosmico | FOTO

MeteoWeb

Oggi l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha svelato il primo segmento del grande atlante cosmico creato dalla missione spaziale Euclid. Questa rivelazione, avvenuta al Congresso Astronautico Internazionale di Milano, ha mostrato un mosaico che comprende milioni di stelle e galassie, offrendo una prima occhiata al vasto Universo che Euclid si propone di mappare.

Il mosaico, di una dimensione straordinaria di 208 gigapixel, è il frutto di 260 osservazioni effettuate tra il 25 marzo e l’8 aprile 2024. In appena 2 settimane, il telescopio Euclid ha coperto un’area di 132 gradi quadrati nel cielo meridionale, pari a oltre 500 volte la superficie della Luna piena. Questo mosaico, che rappresenta appena l’1% del totale che Euclid mapperà nei prossimi 6 anni, fornirà agli scienziati preziosi dati per esplorare l’Universo profondo, fino a 10 miliardi di anni luce di distanza.

Una finestra sull’Universo oscuro

Il mosaico già racchiude circa 14 milioni di galassie, che potranno essere utilizzate per studiare l’influenza nascosta della materia oscura e dell’energia oscura sull’Universo. Oltre alle galassie, la mappa contiene decine di milioni di stelle della Via Lattea, la nostra galassia, offrendo una visione senza precedenti della struttura del cosmo. “Questa immagine straordinaria è il primo pezzo di una mappa che, in 6 anni, svelerà più di un terzo del cielo“, ha dichiarato Valeria Pettorino, project scientist Euclid presso l’ESA. “È solo l’1% della mappa, eppure è piena di una varietà di sorgenti che aiuteranno gli scienziati a scoprire nuovi modi per descrivere l’Universo“.

Dettagli straordinari

Le fotocamere sensibili del telescopio Euclid hanno catturato un numero incredibile di oggetti con grande dettaglio. Ingrandendo profondamente l’immagine del mosaico, gli scienziati hanno potuto osservare la struttura intricata di una galassia a spirale, dimostrando la straordinaria risoluzione del telescopio. Un’altra caratteristica affascinante del mosaico sono le “nubi galattiche”, composte da gas e polvere, visibili come velature azzurre sullo sfondo nero dello Spazio. Queste nubi, note come cirri galattici, riflettono la luce ottica della Via Lattea e brillano anche nella luce infrarossa, come osservato dalla missione Planck dell’ESA.

Un assaggio del futuro della missione Euclid

Il mosaico rivelato rappresenta solo un’anteprima di ciò che la missione Euclid ha in serbo. Dalla sua partenza nel febbraio 2024, il telescopio ha già coperto il 12% del cielo previsto per la mappatura. La prossima grande tappa sarà il rilascio di un’ulteriore sezione di 53 gradi quadrati del cielo, previsto per marzo 2025, che includerà anche una preview delle aree note come Euclid Deep Field. Il rilascio completo dei dati cosmologici del primo anno della missione è atteso per il 2026.

La missione Euclid, una collaborazione internazionale

Lanciata nel luglio 2023, la missione Euclid rappresenta uno dei progetti più ambiziosi della storia dell’astronomia moderna. Frutto della collaborazione tra l’ESA, NASA e un consorzio di oltre 2000 scienziati provenienti da 15 Paesi europei, oltre che da Stati Uniti, Canada e Giappone, Euclid si propone di rispondere a domande fondamentali sulla natura dell’Universo, come l’espansione accelerata dovuta all’energia oscura e la distribuzione della materia oscura.

Con l’obiettivo di creare la più grande mappa tridimensionale del cosmo mai realizzata, la missione Euclid apre nuove prospettive per la comprensione dell’Universo, gettando le basi per futuri studi su larga scala nell’ambito della cosmologia.

