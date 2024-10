Europa Clipper, la navicella spaziale della Nasa pronta ad esplorare la luna di Giove alla ricerca di segni di vita

MeteoWeb

Un’imponente navicella spaziale della NASA, chiamata Europa Clipper, è pronta a partire verso Giove e la sua luna ghiacciata, Europa, per scoprire se questo mondo lontano possa ospitare le condizioni necessarie per la vita. Il lancio è previsto per il 14 ottobre dal Kennedy Space Center in Florida, a bordo del potente razzo.

Europa, una delle lune più affascinanti di Giove, nasconde sotto la sua crosta di ghiaccio un oceano immenso, forse uno dei più promettenti nell’eterna ricerca della vita oltre la Terra. Europa Clipper, tuttavia, non cercherà forme di vita direttamente, ma si concentrerà sull’analisi degli elementi essenziali che potrebbero supportare la vita. Con un viaggio di cinque anni e mezzo, la navicella raggiungerà Giove nel 2030, pronta a compiere 49 sorvoli ravvicinati di Europa e raccogliere dati essenziali.

La missione di Europa Clipper

La missione Europa Clipper è unica nel suo genere: con nove strumenti scientifici a bordo, tra cui radar penetranti, telecamere ad alta risoluzione e spettrometri, la sonda sarà in grado di studiare la composizione della superficie e dell’atmosfera di Europa. La missione, del valore di 5,2 miliardi di dollari, rappresenta un passo cruciale per capire se questo satellite possa sostenere la vita nelle profondità del suo oceano nascosto o in eventuali sacche d’acqua intrappolate nel ghiaccio.

Uno degli aspetti più affascinanti di Europa Clipper è la sua enorme struttura, con pannelli solari che si estendono per oltre 30 metri, garantendo l’energia necessaria per operare a distanze così estreme dal Sole. La missione affronterà anche le intense radiazioni di Giove.

Oltre a Europa, Clipper esplorerà anche altre lune potenzialmente oceaniche del sistema solare, come Ganimede, che sarà visitata anche dalla missione europea JUICE lanciata lo scorso anno.

Con Europa Clipper, la NASA spera di compiere un passo avanti verso la comprensione dei mondi oceanici e del loro potenziale per la vita, offrendo una nuova prospettiva sull’universo e aprendo la strada a future esplorazioni che potrebbero, un giorno, svelare la presenza di vita.

