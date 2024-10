Evita un uragano diretto da un secolo: l’area di Tampa tra scienza e leggenda

MeteoWeb

Un uragano maggiore (di categoria pari o superiore a 3) potrebbe toccare terra nella Florida occidentale nelle prossime ore e, ancora una volta, Tampa è sulla sua potenziale traiettoria. Per un secolo, l’area della baia di Tampa in Florida è stata in gran parte priva di uragani diretti che hanno toccato terra e alcuni abitanti del posto credono che il motivo possa essere attribuito a una forza soprannaturale.

Tampa è sfuggita a uragani maggiori nel 2024, 2022, 2017 e 2004

Gli esperti di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, ricordano che l’approccio più recente di un uragano maggiore per la Florida centro-occidentale è stato l’uragano di categoria 4 Helene, anche se le previsioni hanno spostato la traiettoria a nord verso il Big Bend della Florida prima che la tempesta colpisse. Tuttavia, Helene è stata una grande tempesta che ha portato uno storm surge (innalzamento di marea) mortale di 1,8 metri piedi nell’area di Tampa, ed è una tempesta che i residenti di Tampa non dimenticheranno presto. Anche l’uragano Debby, a un certo punto, era previsto che minacciasse Tampa, ma anche lui è andato a nord.

Prima di quest’anno, l’uragano di categoria 5 Ian ha minacciato Tampa a un certo punto nelle previsioni del 2022. Alla fine, Ian ha toccato terra più a sud vicino a Cape Coral, molto vicino a dove l’uragano Charley ha toccato terra nel 2004, un altro “salvataggio” dell’ultimo minuto per Tampa.

Nel 2017, l’uragano Irma sembrava dirigersi verso l’area di St. Petersburg e Tampa, prima di virare invece verso Marco Island, 234km a sud di St. Petersburg e Tampa, consentendo all’area di evitare in gran parte un impatto diretto catastrofico.

Insomma, gli uragani maggiori che mancano l’area di Tampa sono qualcosa che sembra ripetersi.

“La nostra storia” da quasi cento anni

“Questa è la nostra storia da quasi cento anni ormai“, ha detto ad AccuWeather Rui Farias, direttore esecutivo del Museo di storia di San Pietroburgo. “Gli uragani si stanno dirigendo verso di noi e deviano semplicemente dalla traiettoria”.

Per secoli, la tribù Tocobaga ha abitato la costa della baia di Tampa, sopravvivendo con una dieta composta principalmente da pesce e molluschi. La tribù ha iniziato a estinguersi a causa della guerra e delle malattie portate da un esploratore spagnolo e dai suoi uomini nel XVI secolo. Sebbene la cronologia sia poco chiara, la tribù era stata completamente spazzata via prima del 1800.

I grandi tumuli funerari rimasti dalla civiltà Tocobaga sono ancora presenti oggi, con il più antico che si affaccia sulla vecchia Tampa Bay. Tuttavia, solo pochi sono sopravvissuti allo sviluppo che l’area ha subito in tempi moderni. Molte persone pensano che i tumuli potrebbero fornire una protezione soprannaturale dagli uragani.

Irma ha comunque colpito Tampa come uragano interno

Tecnicamente, l’uragano Irma ha colpito direttamente una parte di Tampa nel 2017, anche se è stato un “colpo di striscio” da parte di un uragano indebolito. “La tempesta si è indebolita a categoria 1 mentre faceva il suo approccio più ravvicinato all’area di Tampa”, ha detto Dan Kottlowski, capo esperto di uragani di AccuWeather, riferendosi all’intensità di categoria 1 della tempesta, che era scesa notevolmente dalla categoria 5 a quel punto. “Ma era comunque un uragano e ha causato molti danni”.

Kottlowski ha spiegato che Irma “era di categoria 1 quando è passata appena a est del centro di Tampa con un campo di vento di intensità di tempesta tropicale di oltre 480km. Questo grande campo di vento è ciò che ha causato tutte le interruzioni di corrente e i danni”.

Kottlowski ha detto che un impatto diretto si verifica quando un uragano “passa entro una distanza pari al raggio di vento massimo del ciclone”, che per l’uragano Irma in quella fase era di 37km. “L’aeroporto internazionale di Tampa è a 40km [da dove si trovava il centro di Irma], ma la parte orientale della città si estende per ben oltre 32km a est”, ha spiegato Kottlowski. “Quindi, per definizione, la metà orientale di Tampa ha subito un impatto diretto”, ha detto, aggiungendo che “St. Petersburg non ha subito un impatto diretto, ma ha subito interruzioni di corrente e danni causati dal vento”.

Ma la leggenda sopravvive

Ma non si è trattato di un impatto catastrofico, e quindi la fede in qualcosa di ultraterreno che protegge la zona dalla peggiore furia di un uragano persiste. “Vogliono proteggere i loro tumuli funerari?”, si è chiesto Farias nell’intervista. “Oppure avrebbero lasciato che un uragano colpisse per vendicarsi degli spagnoli e dei coloni bianchi che si erano spostati dal nord e avevano preso la loro terra?“.

Uragano Charley

Simile a Irma, l’uragano Charley del 2004 ha lasciato molti nella zona sollevati quando si è allontanato dalla baia di Tampa mentre ruggiva verso la terraferma. “Ciò ha solo aggiunto un’enorme credibilità a questo mito“, ha detto Farias. “Ogni linea di spaghetti lo portava su St. Petersburg. Eravamo tutti preparati al peggio e all’ultimo secondo è cambiato”.

I “grafici spaghetti” sono raccolte di potenziali traiettorie di previsione per tempeste tropicali basati su possibili condizioni meteorologiche leggermente diverse. Possono provenire da un gruppo di modelli o da un modello di ensemble che crea più possibili traiettorie della tempesta.

“Quando si tracciano tutte le possibili traiettorie delle tempeste da questi modelli di previsione, può sembrare una pasta di spaghetti se la previsione si spinge troppo lontano… da qui il nome “grafici spaghetti”, ha detto Jesse Ferrell, meteorologo senior di AccuWeather. “Il loro valore, tuttavia, è che, a breve termine, di solito mostrano un ‘percorso’ di probabili traiettorie per le tempeste tropicali, dando ai residenti di quelle aree all’interno del percorso più tempo per prepararsi”.

Tampa è stata colpita da un “incubo dimenticato” più di 100 anni fa

L’ultima volta che la baia di Tampa è stata colpita direttamente da un uragano è stato nell’ottobre del 1921, un secolo fa, prima che gli uragani ricevessero un nome. Il National Weather Service descrive l’uragano come “l’incubo dimenticato“. La tempesta ha causato almeno otto vittime e distruzione di massa nell’area. “Potrebbero essere persone del passato che proteggono il presente?”, hanno chiesto da AccuWeather. “Molte persone dicono che sono i tumuli indiani“, ha risposto Farias. “Ma non lo so”.

Ma la leggenda cresce ogni anno che passa senza che una tempesta distruttiva colpisca l’area della baia di Tampa. “Mi piace credere che queste cose siano vere”, ha riflettuto Farias. “Amo questa storia“.

Un giorno il mito potrebbe essere smentito dalla scienza

Kottlowski avverte che l’area di Tampa Bay è “da tempo in attesa di un landfall”, ma attribuisce la posizione della regione e la storia delle traiettorie che le tempeste prendono come motivo per cui l’area è sfuggita al peggio nel corso degli anni. “Affinché Tampa possa avere un landfall diretto, la tempesta deve colpirla da sud-ovest“, ha detto Kottlowski. “Questa è una traiettoria molto rara per un uragano. La maggior parte delle tempeste si sposta da sud a nord e a sud di Tampa c’è Marco Island”, che è dove Irma ha toccato terra.

“Se e quando Tampa verrà colpita da un uragano da sud-ovest, non ci vorrà molto affinché causi danni gravi e catastrofici a causa dello storm surge. Ma ancora una volta”, sottolinea Kottlowski, “un uragano che colpisca da sud-ovest o anche da ovest sarebbe molto insolito“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.