Ex uragano Kirk in Francia, caos traffico ferroviario in 5 regioni

Caos traffico ferroviario in diverse regioni della Francia a causa dell’ex uragano Kirk, che ha provocato allagamenti e la caduta di alberi sui binari. La SNCF ha spiegato che i forti venti e le piogge hanno danneggiato le linee, causando blocchi localizzati. Sono in corso lavori di ricognizione per verificare l’utilizzabilità delle tratte coinvolte. In Nuova Aquitania, diverse linee tra cui Bayonne – Saint-Jean-Pied-de-Port, Pau – Tarbes e Limoges – Poitiers sono ancora in fase di controllo, mentre la circolazione è sospesa su alcune tratte come Brive – Ussel a causa degli alberi sui binari. In Île-de-France, il traffico sulla RER E è interrotto per inondazioni, con servizi limitati. Anche il tram T13 è stato interrotto, ma è previsto un ripristino mattutino. In Rodano-Alpi, la caduta di alberi ha bloccato il traffico tra Bourg-en-Bresse e Lione e tra Tassin e Lozanne. In Borgogna-Franca Contea, la riapertura della linea Besançon-Belfort è prevista a mezzogiorno, mentre i treni vengono deviati su altre linee.

