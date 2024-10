L’ex uragano Kirk investe il Portogallo: venti forti, piogge intense e mare mosso

MeteoWeb

L’ex uragano Kirk, i cui resti sono in arrivo anche in Italia, ha colpito il Portogallo, causando oltre 500 incidenti tra la serata di ieri e la mattina di oggi, 9 ottobre. Gli eventi principali riguardano la caduta di alberi e gravi disagi al traffico ferroviario. Il Nord del Paese è stato particolarmente colpito, con distretti come Braga, Bragança, Oporto, Guarda e Aveiro in allerta arancione per venti forti, piogge intense e mare mosso. Le Ferrovie Nazionali Portoghesi (CP – Comboios de Portugal) hanno segnalato ritardi su diverse linee ferroviarie, in particolare nel Nord e nel Centro del Paese, a causa di alberi e detriti caduti sui binari.

