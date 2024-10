Falcon Heavy lancia Europa Clipper, la missione NASA svelerà i misteri della luna di Giove

MeteoWeb

Il 10 ottobre SpaceX lancerà la missione Europa Clipper della NASA, destinata a esplorare la luna di Giove Europa. Il razzo Falcon Heavy decollerà dal Kennedy Space Center in Florida, dando il via ad una missione da 5 miliardi di dollari che impiegherà oltre 5 anni per raggiungere l’obiettivo. La missione studierà l’abitabilità dell’oceano sotterraneo di Europa, considerato uno dei luoghi più promettenti per la ricerca di vita extraterrestre nel Sistema Solare.

La missione di Europa Clipper

Europa, scoperta dall’astronomo italiano Galileo Galilei nel 1610, è coperta da una spessa crosta di ghiaccio, sotto la quale si pensa esista un oceano profondo fino a 150 km. La missione utilizzerà numerosi strumenti, tra cui radar e spettrometri, per analizzare la composizione della superficie e la possibile presenza di acqua liquida o attività geologica.

I flyby

La sonda entrerà nell’orbita di Giove nell’aprile 2030 e, per evitare i pericoli delle intense radiazioni del pianeta, seguirà un’orbita ellittica che la avvicinerà a Europa solo durante brevi passaggi ravvicinati. In questi sorvoli, previsti almeno 45, la sonda raccoglierà dati fondamentali sulla struttura interna della luna, sulla sua composizione chimica e sulla potenziale abitabilità.

L’astrobiologia

Europa è particolarmente interessante per gli astrobiologi, poiché le sue condizioni potrebbero essere simili a quelle degli oceani terrestri con camini idrotermali, che ospitano forme di vita. Se confermate, le prove raccolte da Europa Clipper potrebbero rappresentare un passo importante nella ricerca di vita oltre la Terra. Anche se la missione non cercherà direttamente tali segni, fornirà informazioni cruciali per capire se l’oceano di Europa potrebbe sostenere forme di vita.

