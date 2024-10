Fisica, per la prima volta all’Osservatorio EGO il programma INFN per docenti

MeteoWeb

Far scoprire ai docenti le attività sperimentali dei laboratori di ricerca INFN e raccontare loro le attività di ricerca di avanguardia nel campo della fisica fondamentale. Comincia oggi, 14 ottobre, l’edizione 2024-2025 del progetto PID Programma INFN Docenti, un corso di aggiornamento per docenti di materie scientifiche della scuola superiore organizzato dall’INFN nei suoi laboratori nazionali.

Da oggi, 24 docenti provenienti da diverse regioni d’Italia (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto e Umbria) saranno in visita per cinque giorni all’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO), dove seguiranno seminari ed eventi e saranno protagonisti e protagoniste di attività sperimentali dedicate alle tecniche di osservazione delle onde gravitazionali. EGO ospita infatti uno dei tre grandi rivelatori gravitazionali al mondo, l’interferometro Virgo, protagonista delle grandi scoperte sulle onde gravitazionali, la cui visita sarà uno dei momenti centrali del corso.

In particolare, il 16 ottobre dalle 16.30 alle 17.30 si terrà l’evento sull’astronomia multimessaggera “Donne in ascolto del cosmo”, con le ricercatrici Pia Astone e Julia Casanueva, che sarà anche trasmesso in streaming sui canali YouTube dei progetti INFN di Terza Missione, di EGO e di Sanoma Italia.

Dopo questo primo corso all’Osservatorio Gravitazionale Europeo, quest’anno scolastico seguiranno altri due corsi del progetto PID, uno ai Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN dal 21 al 25 novembre, e uno ai Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN che si terrà nella primavera 2025.

PID – Programma INFN per Docenti è un progetto nato nel 2018 per valorizzare il ruolo delle discipline scientifiche nella formazione degli studenti e affiancare i docenti nella didattica legata alle discipline STEM. Dal 2020 è realizzato in collaborazione con Pearson Italia, oggi Sanoma Italia, gruppo finlandese leader in Europa nel settore education. Collaborazione che in questi anni ha portato anche alla realizzazione dei corsi online PID@HOME.

L’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) ospita il rivelatore Virgo vicino a Pisa, in Italia, ed è finanziato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) italiano, dal Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) francese e dall’Istituto Nazionale di Fisica Subatomica (Nikhef) olandese. L’esperimento Virgo è un interferometro laser con due bracci di 3 chilometri, costruito nella campagna pisana, a Cascina, per rivelare le onde gravitazionali: oscillazioni dello spazio-tempo previste da Albert Einstein più di un secolo fa e osservate per la prima volta nel 2015. Queste onde sono generate da violenti eventi cosmici, come la fusione di buchi neri e di stelle o le esplosioni di supernovae. Virgo è uno dei tre più grandi e sensibili rivelatori al mondo in grado di osservare le onde gravitazionali, insieme ai due interferometri statunitensi LIGO. La Collaborazione Virgo è attualmente composta da oltre 900 membri provenienti da 164 istituzioni di 20 paesi diversi (principalmente europei).

