Fiumicino in allarme per il rischio esondazione dell’Arrone: sollecitata la Regione Lazio per interventi urgenti

Il Comune di Fiumicino ha rivolto un appello urgente alla Regione Lazio per la messa in sicurezza del fiume Arrone, con particolare attenzione all’area di Maccarese. La situazione del corso d’acqua, infatti, è considerata “critica” e richiede un intervento immediato. L’amministrazione comunale ha inviato una lettera alla Direzione regionale ambiente e alla Direzione regionale emergenza e protezione civile, sottolineando la necessità di prevenire rischi idrogeologici in vista delle abbondanti piogge autunnali.

“La situazione del fiume Arrone desta grande preoccupazione“, ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa. “Lo stato di degrado degli argini e del letto del fiume potrebbe comportare gravi rischi di esondazione. È fondamentale agire subito per proteggere i residenti e le infrastrutture della zona. Chiediamo alla Regione Lazio, autorità preposta agli interventi, un’azione non più procrastinabile per evitare situazioni di emergenza.”

La richiesta del Comune include la pulizia degli argini e del letto del fiume, in particolare a Maccarese, una delle aree più vulnerabili. “Gli interventi – conclude Costa – non possono essere rimandati ulteriormente, poiché il rischio esondazione è concreto e rappresenta una minaccia per la sicurezza della popolazione e delle infrastrutture locali.”

Fiumicino, quindi, attende con urgenza una risposta dalla Regione, per evitare che le piogge autunnali possano trasformarsi in una catastrofe per il territorio.

