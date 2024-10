Forti piogge in Sri Lanka: inondazioni nella capitale Colombo, scuole chiuse

MeteoWeb

Lo Sri Lanka ha chiuso le scuole nella capitale Colombo e nei sobborghi a causa delle forti piogge che hanno provocato inondazioni in diverse aree dell’isola. Le precipitazioni intense del fine settimana hanno causato disagi diffusi, allagando case, campi agricoli e strade. Secondo il Disaster Management Centre, tre persone hanno perso la vita per annegamento e circa 134mila abitanti sono stati colpiti dalle inondazioni. Il centro ha inoltre riportato danni a 240 abitazioni e l’evacuazione di quasi 7mila persone. Come misura precauzionale, l’elettricità è stata interrotta in alcune zone. Le forze della Marina e dell’esercito sono intervenute per soccorrere le vittime, distribuendo cibo e beni di prima necessità.

