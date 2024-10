Frana su 4 abitazioni a Palermo, intervento dei pompieri

MeteoWeb

Un tratto di costone roccioso è franato su alcune palazzine in via Altofonte a Palermo, colpendo in particolare 3 edifici situati in via Salita Mulini Vittorio. A marzo si era verificato un piccolo distacco, che aveva richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, ma la situazione attuale è più grave, con una quantità di terra caduta notevolmente aumentata a causa delle recenti piogge. Dopo aver messo in sicurezza l’area, le squadre di soccorso hanno informato gli uffici comunali per valutare le condizioni della montagna e pianificare interventi di messa in sicurezza. Attualmente, i terrazzini delle abitazioni che si affacciano sul versante della montagna sono stati interdetti.

