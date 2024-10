Francia, a Parigi ‘scoppia’ la rivoluzione elettrica: è una conseguenza delle onde di calore

MeteoWeb

Gli uomini in arancione sono impegnati in un progetto poco conosciuto ma essenziale per garantire che Parigi rimanga la Città della Luce: dopo 60 anni di servizio, i vecchi cavi elettrici isolati in ‘carta’ vengono sostituiti con modelli più resistenti alle ondate di calore. “Stiamo anticipando la sostituzione di questi cavi, che iniziano a diventare sensibili al calore, in modo da poter continuare ad avere una rete altamente resiliente a Parigi”, spiega Olivier Lagnel, vice direttore regionale di Enedis, il gestore della rete di distribuzione elettrica in Francia, mentre si trova davanti a una lunga trincea scavata a 1 m di profondità.

A pochi passi dalla stazione di Montparnasse, con il casco in testa, mostra ciò che di solito è invisibile: metri di cavi spessi che riforniscono i parigini di elettricità 24 ore al giorno. Enedis si occupa di 9.200 km di cavi nella capitale, divisi equamente tra bassa e media tensione. Una particolarità quasi dimenticata è che la rete è “100%” sotterranea – 99% a Lione e 85% a Marsiglia – per risparmiare spazio.

Almeno, “non è esposta al vento”, dice il signor Lagnel. Ma con il passare del tempo, sotto l’asfalto, che è plumbeo per l’intenso calore estivo, “alcune reti possono essere sensibili”, “in particolare le reti con isolamento in carta impregnata di olio, una tecnologia che è stata installata fino al 1981” in Francia, sottolinea il manager. Da qui l’obiettivo del cantiere, che durerà diversi mesi a Montparnasse: “stiamo sostituendo questi cavi con cavi con isolamento sintetico (in plastica), che sono più durevoli nel tempo”, spiega Sébastien, dell’impresa di lavori Ertp incaricata da Enedis.

La situazione nelle altre città

Enedis coglierà anche l’occasione per rimuovere le vecchie scatole di derivazione, una sorta di domino, che diventano sensibili al calore. Oltre a Parigi, “a Chicago, Londra, Shanghai, Hong Kong, Osaka, Tokyo, Singapore e Sydney, in città più vecchie e da tempo elettrificate, anche i nostri distributori ci dicono che devono posare cavi CPI”, spiega Enedis. Si pensa sempre di più ad adattare gli edifici alle future ondate di calore di 50 gradi, ma la questione della resilienza climatica degli 80 milioni di chilometri di linee elettriche che riforniscono il mondo rimane poco conosciuta, nonostante i recenti problemi: cavi aerei del tram che si sono sciolti a Portland nel 2021; centinaia di migliaia di siciliani privati dell’elettricità a causa di danni ai cavi sotterranei.

I cavi isolati in carta rappresentano il 5% della rete elettrica sotterranea a media tensione in Francia, ma ancora un terzo a Parigi – 1.590 km, la più antica del Paese. Nella trincea scavata, questi cavi a media tensione – che forniscono il collegamento tra le stazioni di trasformazione e i clienti – sono stati posati nel 1965. “Il problema principale è che l’isolamento può seccarsi e in tal caso il cavo può diventare sensibile”, spiega Lagnel. “L’idea è di evitare il più possibile le interruzioni di corrente” e di ‘desensibilizzare la rete (…) perché le ondate di calore tornano sempre più spesso e sono sempre più forti“, aggiunge Lagnel.

L’aumento del tasso di incidenti

Utilizzati dalla fine del XIX secolo e diventati uno standard internazionale fino agli anni ’70, questi cavi altamente affidabili erano avvolti in strati di carta impregnati di una sostanza oleosa destinata a isolare il “nucleo del cavo”, che si riscalda quando gli elettroni lo attraversano. I cavi sono stati progettati per resistere a temperature di 90°C. Ma quando il calore si accumula per giorni e notti sotto l’asfalto, possono riscaldarsi fino a 120-130°C, il che aumenta il loro invecchiamento e, in ultima analisi, il rischio di “rottura”, soprattutto per i modelli più vecchi.

Durante l’ondata di calore del 2003, questi cavi hanno mostrato le loro debolezze, con “un tasso di incidenti moltiplicato per otto sulla rete sotterranea di media tensione”, secondo una relazione della Corte dei Conti del marzo 2024. Nel 2009, l’Enedis ha definito la sua strategia per la sostituzione di questi cavi, che dovrebbero essere tutti scomparsi entro il 2050. “Ogni anno in Francia vengono sostituiti circa 700 km di Cpi a media tensione, con un’accelerazione prevista nei prossimi anni”, afferma l’azienda, che si rivolge a città come Marsiglia e Lione. Parigi sostituisce circa 70 km all’anno, l’equivalente di “fare due volte il giro della tangenziale della capitale”.

