Fridays for Future, anche Greta Thunberg in corteo a Milano

L’attivista svedese Greta Thunberg ha preso parte alla manifestazione organizzata a Milano dal movimento Fridays for Future, tenutasi questa mattina con partenza da largo Cairoli in occasione dello sciopero per la giustizia climatica. Durante l’evento, la protesta ha assunto anche connotazioni politiche, come evidenziato dagli slogan contro il “genocidio” in Palestina. Thunberg, avvolta in una kefiah, ha marciato insieme a circa un migliaio di studenti, che lungo il percorso hanno realizzato diverse azioni simboliche. Una di queste si è svolta davanti al Museo della Scienza e della Tecnica, dove è stato posizionato un missile di cartapesta, in segno di protesta contro la società Leonardo, accusata di fornire supporto per i bombardamenti a Gaza.

