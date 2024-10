Fridays for Future, cortei al via “per il clima e contro il governo”

MeteoWeb

Al via oggi in tutta Italia i cortei di mobilitazione studentesca, nell’ambito della manifestazione promossa da Fridays for Future chiamata “No Meloni Day“. A Roma universitari e liceali – tra cui collettivi, Osa e Cambiare Rotta – sono partiti in corteo da piazzale Ugo La Malfa, davanti al Circo Massimo.

“Siamo in un momento in cui gli studenti subiscono il caro vita, tra affitti alle stelle e il rincaro delle mense“, spiega Elettra di Cambiare Rotta. E poi ancora “le aule sovraffollate, la crisi ambientale, la complicità dei nostri atenei con le aziende inquinanti e con il genocidio“, aggiunge la studentessa che sottolinea come oggi, in questa giornata, ci sia “la necessità di parlare anche di altro, oltre che del tema ambientale“.

