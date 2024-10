Fungaiolo aggredito da orso, Brambilla: “dinamica non chiara, ma a Fugatti interessa uccidere”

MeteoWeb

“La dinamica del nuovo incidente che ha portato al ferimento di un cercatore di funghi da parte di un orso nei boschi di Bleggio Superiore è tutta da chiarire. Ma credo che al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, i fatti interessino poco. Gli interessa, invece, abbattere un altro orso e sono sicura che ce la metterà tutta. Ce la metteremo tutta anche noi, per impedirglielo. Prima o poi, in Trentino, qualcuno si renderà conto che il sogno fugattiano di uccidere tutti gli orsi è irrealizzabile? Qualcuno si renderà conto che nel mondo si parla ormai del Trentino non per le sue straordinarie bellezze naturali, ma come della terra dove prima si reintroducono gli orsi e poi li si ammazza? Qualcuno capirà che gli abbattimenti non servono a nulla?”: è quanto ha affermato l’on. Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell’ambiente e della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, commentando la notizia del ferimento diffusa ieri dalla Provincia autonoma di Trento.

