Gatto bastonato e ucciso con un petardo: orrore a Guidonia Montecelio

Potrebbero essere dei ragazzini i responsabili della morte del gatto ucciso a Guidonia Montecelio. Il povero gatto è stato dapprima preso a bastonate sul corpo e poi finito forse con colpo di petardo. Dopo la presentazione della denuncia da parte della donna che lo ha trovato riverso vicino alla propria abitazione in via Roma, ora sulla vicenda indagano i Carabinieri Forestali della caserma di Guidonia.

Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA), che parla di un “barbaro eccidio paragonabile a quello che dieci mesi orsono portò a San Ferdinando in Puglia alla morte del gatto Leone, vicenda per la quale le indagini sono ancora aperte”.

“Sono in forte aumento le sevizie e le uccisioni di animali, in particolare di cani e gatti, di cui i responsabili spesso sono dei ragazzini”, scrivono in una nota gli animalisti di AIDAA. “Noi stiamo valutando come muoverci per assicurare questi criminali alla giustizia e da subito mettiamo a disposizione il nostro telefono per raccogliere informazioni anche anonime da parte di chi ha notizie o testimonianze su quanto accaduto. Chiediamo però in primis di denunciare alle forze dell’ordine che stanno indagando su questa vicenda perché si scopra chi sono i criminali che hanno messo in campo questo gesto vile e atroce“. Per segnalazioni, AIDAA fornisce il numero 3479269949.

