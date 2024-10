Geotermia, Tajani svela le intenzioni del governo: l’obiettivo entro il 2030

MeteoWeb

“La geotermia può dare un grande contributo. È una fonte rinnovabile che sfrutta il calore della terra, si tratta di una fonte che, a differenza di quelle solari ed eoliche, non dipende dalle condizioni meteo potendo fornire energia costante tutto l’anno, inoltre la geotermia è la fonte rinnovabile con la minor dipendenza da materie prime critiche. Le potenzialità della geotermia in Italia sono notevoli, si potrebbe aumentare notevolmente la capacità sfruttando nuove aree e guardando alle tecnologie avanzate oggi disponibili”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un videomessaggio inviato in occasione del convegno “Indipendenza energetica dal 2050 – Il contributo della geotermia” organizzato da FI.

“Il governo si sta muovendo verso un progressivo apporto di questa fonte, il piano nazionale prevede infatti un aumento delle capacità geotermiche entro il 2030 con l’obiettivo di rendere la geotermia una componente chiave della transizione italiana insieme alle fonti rinnovabili”, aggiunge.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.