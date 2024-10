Indipendenza energetica, la strada da seguire secondo Paolo Barelli: i 3 ‘aspetti’ fondamentali

MeteoWeb

La geotermia può e deve essere un valore aggiunto nel nostro Paese. “Nei tempi dovuti l’obiettivo principale resta quello di affiancare a queste fonti lo sviluppo del nucleare di ultima generazione. In un contesto difficile come quello in cui viviamo, non dobbiamo perdere concentrazione e competenza su un tema decisivo come l’energia”. Così il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, nel suo intervento presso la Sala Regina della Camera dei deputati al convegno di Forza Italia “Indipendenza Energetica, il contributo della Geotermia”, organizzato da Luca Squeri, deputato di Forza Italia e responsabile dipartimento Energia del partito azzurro.

“Nella Giornata dell’Economia di Forza Italia a Milano, lo scorso sabato, è emerso un pensiero comune: la conversione energetica è importante per l’ambiente, ma deve poggiarsi su un equilibrio sostenibile e permettere a imprese e cittadini di continuare a vivere. La filosofia ambientalista politicizzata non serve al Paese. Forza Italia, col dipartimento energia, sin dall’inizio della Legislatura, ha indicato nel nucleare di nuova generazione – con la nuova tecnologia disponibile – la strada da percorrere e, come parlamentari, abbiamo il dovere di trovare risposte rapide”.

L’attenzione di Forza Italia al problema dell’energia

“L’approfondimento del tema della geotermia e questo convegno, organizzato da Forza Italia, dimostrano ancora una volta l’attenzione particolare del nostro movimento al problema dell’energia. Come ha detto il nostro segretario nazionale Antonio Tajani, la geotermia ci vede già in prima linea a livello di tecnologia e le caratteristiche del nostro Paese possono facilitare lo sviluppo di questo percorso che deve portare alla indipendenza energetica anche grazie alle altre fonti di energia pulita e rinnovabili”, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.