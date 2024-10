Germania, “un’autostrada dell’idrogeno”: 9.000 chilometri di gasdotti in tutto il Paese

MeteoWeb

La Germania realizzerà una rete di 9.000 chilometri di gasdotti per l’idrogeno in tutto il paese entro il 2032 per trasportare le quantità necessarie per la sua transizione energetica. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Robert Habeck in una conferenza stampa insieme all’Agenzia federale delle reti incaricata dell’operazione. Per la più grande economia europea, che ha rinunciato all’energia nucleare nel 2023 e vuole liberarsi dal carbone entro il 2030-2038, l’idrogeno e i suoi derivati ​​sono la chiave per la decarbonizzazione dell’industria e della produzione energetica.

La futura rete dovrà collegare i principali centri industriali, i siti di stoccaggio e le centrali elettriche del Paese. Le “autostrade dell’idrogeno” che verranno realizzate in Germania saranno costituite per il 60% dagli attuali gasdotti, riconvertiti al trasporto dell’idrogeno. Le prime sezioni entreranno in servizio l’anno prossimo, ha detto il ministro. Nel 2032 la potenza erogata dovrebbe raggiungere i 101 gigawatt, il che renderebbe la rete “il sistema di condotte di idrogeno più grande ed efficiente del mondo”, secondo il ministro dell’Economia della Sassonia, Martin Dulig.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.