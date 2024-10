In Germania un parco eolico offshore Baltic Eagle con 50 turbine: porterà energia rinnovabile a 475 mila famiglie 

MeteoWeb

Iberdrola e Masdar, il gruppo per le energie rinnovabili dell’Emirato di Abu Dhabi, hanno completato l’installazione di 50 turbine eoliche nel parco eolico offshore Baltic Eagle da 476 megawatt (MW) nelle acque tedesche del Mar Baltico. Una volta entrato in funzione entro la fine del 2024, il parco, che è già collegato alla rete, fornirà energia rinnovabile a 475 mila famiglie ed eviterà l’emissione di 800 mila tonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera ogni anno.

Ciascuna delle 50 turbine eoliche ha una capacità unitaria di 9,50. Baltic Eagle è il secondo dei tre grandi parchi eolici di Iberdrola in Germania, insieme a Wikinger (350 MW) e Windanker (315 MW). Insieme, questi parchi eolici offshore formano il “Baltic Hub” di Iberdrola, rendendo Baltic Eagle il primo progetto di Masdar con Iberdrola, il primo in Germania e il più grande finanziamento per la società.

