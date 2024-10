Germania, due nuovi rigassificatori in funzione prima dell’inverno: è il secondo a Wilhelmshaven

MeteoWeb

Due nuovi rigassificatori entreranno in funzione in Germania prima dell’inizio dell’inverno. Si tratta dei terminal GNL di Stade e Wilhelmshaven, nel Land della Bassa Sassonia, sul Mare del Nord. I due impianti sarebbero in realtà già dovuti essere attivi dalla prima metà dell’anno, ma i lavori di costruzione hanno subito dei ritardi. Lo riporta l’agenzia di stampa tedesca dpa. Un portavoce della società operativa di proprietà federale Deutsche Energy Terminal (DET) ha assicurato l’entrata in attività dei due impianti di fatto entro il 21 di dicembre, senza però indicare le date precise.

Attualmente in Germania sono in funzione diversi terminal GNL galleggianti, realizzati a tempo di record dopo lo scoppio della crisi energetica nel 2022, a seguito della guerra di aggressione russa contro l’Ucraina. Questi si trovano a Wilhelmshaven, Brunsbüttel e Mukran a Rügen.

Il secondo rigassificatore a Wilhelmshaven

Per Wilhelmshaven si tratterà dunque del secondo rigassificatore. Il primo impianto era stato inaugurato all’inizio dello scorso anno. Secondo quanto affermato dal portavoce della DET alla dpa, per questo secondo rigassificatore resta ancora del lavoro da fare sui terminali, nonché sull’alimentazione dati ed elettrica. Anche per il rigassificatore galleggiante di Stade si è ormai alle fasi conclusive.

La nave FSRU “Energos Force” era già arrivata nel porto industriale a metà marzo, ma prima che possa entrare in funzione è necessario che vengano ultimati i lavori nell’area dei bracci di caricamento. Il portavoce della Deutsche Energy Terminal ha riferito alla dpa che il motivo dei ritardi è dovuto principalmente a problemi con i fornitori per le consegne.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.